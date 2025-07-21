Постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин напомнил, что структура изначально создавалась для оказания помощи государствам - участникам КЗХО в экономическом и техническом развитии

ГААГА, 21 июля. /ТАСС/. Россия не рассматривает выход из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), несмотря на системный кризис в ее работе. Об этом в интервью ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"Несомненно, в работе ОЗХО имеется ряд серьезных проблем. Однако нахождение в составе организации отвечает российским национальным интересам, прежде всего в экономической и промышленной сфере", - заявил он. В частности, многие товары российской химической промышленности, оборот которых регулируется Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО), экспортируются за рубеж. Кроме того, Россия в свою очередь приобретает в других странах различные химические вещества и оборудование, необходимые для эффективного функционирования фармакологической, машиностроительной и других отраслей производства.

Тарабрин напомнил, что изначально ОЗХО создавалась именно для оказания помощи государствам - участникам КЗХО в экономическом и техническом развитии, что закреплено в тексте самого документа. При этом страны Запада в настоящее время открыто предпринимают действия по недопущению получения другими государствами товаров и новых технологий, прибегая к нелегитимным ограничениям и санкциям. На этом фоне Россия намерена в составе ОЗХО продолжать прилагать все усилия, чтобы вернуть в основу функционирования организации принципы взаимного уважения интересов всех государств - участников и консенсуса при принятии решений.