Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин считает, что организация находится в глубоком кризисе, спровоцированном узкой группой стран, которые вознамерились переформатировать организацию в угоду своим геополитическим интересам

ГААГА, 21 июля. /ТАСС/. Страны глобального Юга, являющиеся членами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раздражены стремлением западных государств переформатировать ее работу в угоду своим геополитическим интересам. Об этом сообщил в интервью ТАСС постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"Сейчас ОЗХО находится в глубоком кризисе, спровоцированном узкой группой стран, которые вознамерились переформатировать организацию в угоду своим геополитическим интересам. Тем не менее среди делегаций, представляющих глобальный Юг, растет раздражение таким положением дел", - заявил он. Дипломат добавил, что среди развивающихся стран - участниц ОЗХО, уставших от демонстративного пренебрежения Запада мандатом этой международной структуры и мнением партнеров, все чаще слышатся призывы вернуться к честному диалогу и взаимодействию в различных сферах.

Тарабрин полагает, что на предстоящей в ноябре 30-й сессии Конференции государств - участников (КГУ) ОЗХО западные страны продолжат придерживаться своей линии по превращению этой структуры в механизм для оказания давления на правительства неугодных им государств. "Не думаю, что за одно мероприятие удастся преодолеть копившиеся годами противоречия", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам постпреда, РФ и другие государства - участники ОЗХО продолжат бороться за восстановление технической природы организации, а также за возвращение ее деятельности в строгие международно-правовые рамки. Согласно оценке Тарабрина, многое также будет зависеть от следующего генерального директора ОЗХО, кандидатуру которого предстоит утвердить на грядущей сессии КГУ, и его способности придерживаться курса на независимость и предотвращение разрушения базовых основ организации.