Избирательная комиссия приняла документы от действующего руководителя региона Михаила Развожаева

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России", действующий руководитель региона Михаил Развожаев подал документы на выборах губернатора Севастополя - на этом представление пакетов документов завершено, сообщили в Севастопольской городской избирательной комиссии.

"Комиссия приняла документы для регистрации кандидата на должность губернатора города Севастополя от Михаила Владимировича Развожаева, выдвинутого Севастопольским региональным отделением партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на этом городская избирательная комиссия завершила прием документов на регистрацию кандидатов.

"Всего в Севгоризбирком на регистрацию предоставили документы пять кандидатов от пяти парламентских партий. Решение о регистрации либо об отказе избирательная комиссия принимает в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидатов документов", - говорится в сообщении.

Развожаев был назначен врио губернатора летом 2019 года, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом, а в сентябре 2020 года победил на выборах главы региона, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. В феврале 2025 года инициативу Развожаева участвовать в выборах губернатора Севастополя поддержал президент России Владимир Путин.

Выборы губернатора Севастополя пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Кроме Развожаева документы на регистрацию подали от КПРФ 70-летний моряк, директор крюингового агентства Геннадий Кушнир, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" его ровесник, общественник Сергей Круглов, от "Новых людей" экономист Ирина Салина, от ЛДПР - вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев.