Действующая программа включает почти 400 пунктов, реализация которых завершается в этом году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" запустила сбор предложений от граждан, которые станут основой нового программного документа партии на выборы в Госдуму. Об этом ТАСС рассказал заместитель секретаря генсовета партии, глава фракции в Госдуме Владимир Васильев.

"Этот процесс (сбор предложений от граждан для новой программы на выборы в Госдуму - прим. ТАСС) уже идет. У нас есть направления, методики, результаты и практические наработки по целому ряду направлений. Мы делаем то, что обещали людям, потому что это касается их жизненных интересов, и поэтому работа не заканчивается над созданием программы - это постоянный, перманентный процесс", - подчеркнул он.

Как ранее заявлял секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев, новый документ, который должен прийти на смену действующей народной программе, партия стремится сделать "лучше, проще, доступнее". Член генсовета, сенатор Сергей Перминов в беседе с ТАСС отметил, что работа по созданию нового документа строится не с нуля, а опирается на уже накопленный региональный опыт.

Он добавил, что партийные эксперты постоянно анализируют данные о потребностях людей в регионах. Это позволяет, с его слов, не просто понимать, что важно избирателям, но и предлагать конкретные решения. "Все эти наработки станут базой для нового документа, который мы представим съезду", - сказал Перминов.

Действующая программа включает почти 400 пунктов, реализация которых завершается в этом году. Как подчеркивал председатель партии Дмитрий Медведев, новый документ должен отражать запросы россиян и обязательно включать блок, посвященный поддержке участников СВО и их семей.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва.