НАБУ становится ярким маркером быстро приближающегося краха Киева, заявил член парламентского комитета по безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Режим Владимира Зеленского в попытках удержать власть ломает последние на Украине независимые структуры. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Служба безопасности Украины и офис генпрокурора проводят массовые обыски у их детективов и сотрудников, уточнив, что следственные действия проводятся без одобрения суда.

"Такие действия Зеленского свидетельствуют о резком увеличении амплитуды раскачивания незаконно занимаемого президентского кресла, грозя ему вылетом еще до полного его падения. Поэтому киевский режим, стремясь сохранить баланс, в свойственной ему манере пытается через колено ломать и подгребать под себя оставшиеся независимые структуры, над которыми они не успели установить полный контроль", - сказал Шеремет.

Депутат отметил, что НАБУ становится ярким маркером быстро приближающегося краха киевского режима во главе с Зеленским.

Как писало издание "Страна", Зеленскому, несмотря на все усилия, не удалось установить полный контроль над НАБУ. Источник издания в антикоррупционных органах отмечал, что часть детективов продолжает в большей степени ориентироваться на западные и грантовые структуры, чем на офис Зеленского.