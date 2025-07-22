Лавров заявил, что посетит Мозамбик по приглашению главы МИД

В предыдущий раз глава МИД РФ посещал Мозамбик в 2018 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что обязательно посетит Мозамбик по приглашению министра иностранных дел и сотрудничества этой страны Марии Мануэлы душ Сантуш Лукаш.

"Госпожа министр любезно пригласила меня в очередной раз посетить гостеприимное Мапуту. Обязательно это сделаю", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика.

В предыдущий раз Лавров посещал Мозамбик в 2018 году. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 25 июня 1975 года.