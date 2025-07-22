Она запланирована на 2025 год, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вторую министерскую конференцию Россия - Африка планируется провести в Египте осенью 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

"Посвятили внимание подготовке ко второму министерскому форуму, который планируется провести осенью нынешнего года в Египте", - сказал он.

"Проанализировали реализацию договоренностей, которые были достигнуты на двух саммитах Россия - Африка в Сочи в 2019 и в Петербурге в 2023 годах, а также результаты первой министерской конференции форума партнерства Россия - Африка, который состоялся прошлой осенью в Сочи", - добавил министр.