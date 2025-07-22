Помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев отметил, что федеральными органами исполнительной власти принимаются меры по развитию системы медико-санитарного обеспечения морской деятельности

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Трехуровневая система медико-санитарного сопровождения моряков создана в ФМБА России. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, открывая заседание коллегии.

Федеральными органами исполнительной власти принимаются меры по развитию системы медико-санитарного обеспечения морской деятельности, рассказал глава Морской коллегии РФ.

"В ФМБА России создана трехуровневая система медико-санитарного сопровождения плавсостава, включающая здравпункты на судах, филиальную сеть медицинских организаций ФМБА России, центры охраны здоровья моряков", - пояснил он.

Так, в Санкт-Петербурге открыт Национальный центр охраны здоровья моряков и водолазов, который является единственной в стране структурой, объединяющей и координирующей работу по медико-санитарному обеспечению судоходства, уточнил Патрушев.

Кроме того, для совершенствования системы подготовки судовых работников ФМБА России разработаны дополнительные программы повышения квалификации судовых врачей, указал он.

"Особое внимание сохранению здоровья моряков уделяется в Военно-морском флоте, который располагает разветвленной сетью военно-морских медицинских организаций. Ведется работа по их развитию и модернизации", - сообщил Патрушев, добавив, что подробнее об этом доложит в своем выступлении главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.