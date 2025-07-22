Ожидаются доклады вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 23 июля по видеосвязи совещание с членами правительства. О графике главы государства сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - развитие программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", - отмечается в сообщении.

Ожидаются доклады вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко.

Кроме того, как сообщают в Кремле, "будут рассмотрены текущие вопросы".

Президент России регулярно собирает совещания с кабмином по наиболее важным вопросам. Последнее такое мероприятие проходило в начале месяца - 2 июля.

Помимо вынесенных в повестку вопросов, обычно обсуждаются и наиболее актуальные темы. Глава государства также выступает со вступительным словом по самым важным вопросам внутренней и внешней политики.