Выборы главы региона пройдут 12, 13 и 14 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Архангельской области зарегистрировала действующего главу региона Александра Цыбульского кандидатом на должность губернатора, сообщил ТАСС председатель избиркома Андрей Контиевский. Цыбульский представляет партию "Единая Россия".

"Сегодня избирательная комиссия зарегистрировала Александра Витальевича Цыбульского кандидатом на должность губернатора Архангельской области", - сказал Контиевский.

Ранее облизбирком зарегистрировал четырех кандидатов: Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ) и Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"). Всего документы на регистрацию подали шесть человек.

Выборы губернатора Архангельской области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.