Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя также отметил необходимость пресечения распространения непроверенной информации

ООН, 22 июля. /ТАСС/. Хроническое неуважение и неисполнение достигнутых мирных договоренностей стало тенденцией последнего времени. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, указав в качестве примера саботирование Киевом минских соглашений.

"Еще одной тенденцией последнего времени считаем хроническое неуважение и неисполнение достигнутых в результате мирных усилий договоренностей, включая резолюции Совета Безопасности. Заключить договоренности мало - необходимо обеспечить выполнение, - сказал он в своем выступлении на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по мирному урегулированию конфликтов. - За примерами далеко ходить не надо - то, что произошло с Минскими соглашениями, которые подписали, по словам европейских лидеров, именно для того, чтобы не исполнять и затянуть время, - у всех перед глазами. Это как раз самый яркий пример провала предотвращения конфликта".

Помимо этого глава российского диппредставительства указал на необходимость пресечения распространения непроверенной информации. "Еще одним важным элементом мирного разрешения споров, к которому надо обязательно присмотреться, является опора на достоверные данные. Приметой настоящего времени стало распространение непроверенной информации, а иногда и откровенной дезинформации, через СМИ и НПО. Зачастую такие ангажированные данные просачиваются и в документы ООН и активно используются сотрудниками организации. Важно пресечь эту тенденцию", - отметил он.

12 февраля 2015 года провозглашенные народными республики Донбасса (ДНР и ЛНР) и киевский режим при поддержке посредников - России, Германии и Франции - на саммите в нормандском формате согласовали пошаговый план мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, известный как комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). Их целью было полное прекращение вооруженного конфликта на Украине и сохранение Донбасса в составе страны путем предоставления региону широких прав автономии. Эти соглашения были полностью саботированы Киевом при поддержке Берлина и Парижа.

Лидеры ФРГ и Франции ежегодно на саммитах ЕС заявляли о "невыполнении Россией обязательств по Минским соглашениям", игнорируя любые действия Киева. Эта же формулировка применялась для бесконечного продления первых экономических санкций ЕС против России в 2014 году. Позднее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, а вслед за ней и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что целью Минских соглашений, с точки зрения Запада, было выиграть время для перевооружения киевского режима и подготовки его к военной операции по захвату Донбасса.