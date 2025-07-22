Постоянный представитель РФ при всемирной организации отметил, что "при полной поддержке на словах, находящиеся в конфликте государства зачастую не горят желанием делегировать эти полномочия ООН"

ООН, 22 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций постепенно теряет свою роль ведущего посредника в международных конфликтах. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по мирному урегулированию конфликтов.

"Тема предотвращения конфликтов, посредничества, "добрых услуг" - одна из самых популярных в ООН, для многих государств и Секретариата ООН она является приоритетом. При этом мы наблюдаем парадокс: при полной поддержке на словах, находящиеся в конфликте государства зачастую не горят желанием делегировать эти полномочия ООН, рассматривая это как вмешательство во внутренние дела, да и сама ООН постепенно сдает свои позиции как наиболее активный посредник в международных конфликтах, отговариваясь отсутствием влияния или геополитическими противоречиями", - сказал он.