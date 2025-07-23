Врио губернатора ЕАО Мария Костюк отметила, что также подала в избирательную комиссию кандидатуры на должность сенатора, который будет представлять регион в Совете Федерации в случае ее победы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк подала документы для регистрации на выборах губернатора региона. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Сдала документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора ЕАО в избирательную комиссию. Собрано необходимое количество подписей муниципальных депутатов, которые поддержали положения моей программы, озвученные в июне на конференции регионального отделения партии "Единая Россия", - написала она.

Костюк отметила, что также подала в избирательную комиссию кандидатуры на должность сенатора, который будет представлять регион в Совете Федерации в случае ее победы. В список вошли три человека: заместитель министра здравоохранения России Наталья Хорова, ректор Института развития образования ЕАО Наталья Кузьмина и заместитель губернатора ЕАО Антон Акимов.

Выборы губернатора в Еврейской автономной области будут проходить с 12 по 14 сентября.