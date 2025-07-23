Это нужно для того, чтобы соглашения работали более мобильно, в связи с тем, что альянс большой, отметила заведующая кафедрой социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Государства европейской "тройки" (Великобритания, Германия и Франция) заключают договоры о военной поддержке в обход НАТО, чтобы они работали более мобильно при якобы возможном военном конфликте с Россией. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС заведующая кафедрой социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко.

"Они заключают двусторонние, трехсторонние договоры в отношении военной поддержки, в которых прописывается такая очень важная статья, которой нет в уставе НАТО. Она связана с тем, что если одной из сторон будет угрожать опасность или одна из сторон будет втянута в военный конфликт, то автоматически другая сторона вступает в этот конфликт, в силу того что угроза распространяется и на нее. Это нужно для того, чтобы все эти договоры работали более мобильно, в связи с тем, что Североатлантический альянс большой. Это не только те страны Европы, которые заключают эти договоры, но и другие", - отметила она.

Эксперт добавила, что принимать решения в НАТО достаточно сложно, поскольку устав альянса очень ригидный. "В связи с этим Европа подстраховывается в плане принятия военных решений на случай войны с Россией, к которой они готовятся, более быстрым вариантом", - пояснила профессор.

Ветренко напомнила, что Европа уже заявила через своих официальных представителей о подготовке к войне с Россией, которая, по их мнению, якобы начнется в 2030 году. "Именно столько времени им нужно для стратегической и тактической подготовки. На это они переориентировали свой военно-промышленный комплекс, под это они подстроили все графики и виды военных учений. Об этом заявляет канцлер Германии, президент Франции, премьер-министр Великобритании - и в этом их усилия объединены", - указала она.

Эксперт отметила, что в европейских странах на фоне такой подготовки также ведется и информационная война. "Продолжение освещения этого вопроса в СМИ - это своего рода информационное давление на Россию и артикулирование своих военных позиций", - подчеркнула Ветренко.

10 июля Великобритания и Франция договорились углубить сотрудничество в области ядерного сдерживания, допустив возможность скоординированных действий в этой области. 17 июля британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц подписали двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве. Правительство Великобритании сообщило, что в рамках достигнутых договоренностей Лондон и Берлин, в частности, разработают новые ракеты с дальностью полета более 2 тыс. километров в следующем десятилетии.