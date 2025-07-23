Переговоры России и Украины в Стамбуле

Начало встречи ожидается в 19:00 мск

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Турецкая делегация первой прибыла на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где пройдет третий раунд переговоров РФ и Украины, передает корреспондент ТАСС.

Начало переговоров ожидается в 19:00 мск. Ранее телеканал NTV сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан выступит на открытии встречи.

В составе делегации к месту переговоров прибыл глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, чье участие также ожидается во встрече.

Делегация прибыла около 17:20 мск, больше чем за полтора часа до ожидаемого начала переговоров.