Председатель ГД должен проинформировать президента РФ о том, какая работа велась в Госдуме с января по август

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Глава государства обсудил с ним итоги парламентской работы в весеннюю сессию.

Мероприятие утром анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Володин должен проинформировать главу государства о том, какая работа велась в Госдуме с января по август.

Президент традиционно принимает председателей палат Федерального собрания РФ по итогам парламентских сессий. Они обычно рассказывают главе государства о количестве принятых за полгода законов, выделяют наиболее важные законотворческие инициативы.