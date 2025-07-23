По словам президента РФ, вопросам госстроительства посвятили 23,3% принятых актов, а экономике - 15%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Львиная доля принятых Государственной думой в весеннюю сессию законов относится к тематике государственного строительства. На втором месте - экономические инициативы, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем палаты Вячеславом Володиным.

"Много принято законов - свыше 300, - из них на первом месте по количеству это законы, касающиеся государственного строительства, затем - экономическая политика, бюджет, финансы, налоги", - поделился глава государства.

По его словам, вопросам госстроительства было посвящено 23,3% принятых актов, а экономике - 15%.

Путин также обратил внимание, что весенняя парламентская сессия "проходила под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках Года Защитника Отечества", и это наложило отпечаток на работу Госдумы.

Президент традиционно принимает председателей палат Федерального собрания РФ по итогам парламентских сессий. Они обычно рассказывают главе государства о количестве принятых за полгода законов, выделяют наиболее важные законотворческие инициативы.