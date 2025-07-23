Уровень бедности сократился в 1,5 раза, до 7,2%, а уровень продовольственной безопасности вырос на 4,1%, отметил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия в три раза опережает среднемировые показатели по реализации целей устойчивого развития. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке.

Программа целей устойчивого развития (ЦУР) ООН была принята в 2015 году. Россия интегрировала приоритеты целей устойчивого развития в национальные стратегии. "Россия втрое опережает среднемировые показатели по реализации целей устойчивого развития, - сообщил Титов, которого цитирует пресс-служба. - Идем в правильном темпе по 61% показателей, в то время как мир - только по 20%".

Спецпредставитель президента отметил, что уровень бедности сократился в 1,5 раза, до 7,2%, а уровень продовольственной безопасности вырос на 4,1%. "Ожидаемая продолжительность жизни за пять лет выросла с 71,6 года до 73,4 года. Кардинально снизилась детская смертность. К 2023 году по сравнению с 2015 годом уровень смертности в ДТП сократился на 24,6%. Россия находится в числе 10 ведущих стран по качеству общего образования, в пятерке - по результатам международных олимпиад школьников", - добавил он.

Он также обратил внимание на то, что с 2021 по 2024 годы экономика России росла темпами выше среднемировых, обеспечив восстановление после пандемии. "За 2023-2024 годы она выросла на 8,4% (отдельно взятый рост производства в обрабатывающих отраслях с 2020 года составил почти 25%), уровень безработицы снизился до рекордных 2,3%", - подчеркнул Титов.

Спецпредставитель напомнил и о том, что в прошлом году именно Россия выдвинула в БРИКС восемь принципов "справедливого энергоперехода". "Конечно, до глобального механизма учета экосистемных услуг (и обязательств одних стран платить другим, более "зеленым" странам) еще очень далеко, однако это перспективное направление. Как и будущая система глобальной торговли водными ресурсами, в которой у России тоже масса козырей", - резюмировал Титов.