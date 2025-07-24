Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству считает, что закон написал "на коленке"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас раскритиковал принятый Госдумой закон, согласно которому гражданские жены погибших участников СВО смогут претендовать на льготы только в случае трех лет совместного проживания и ведения общего хозяйства, а также при наличии общего ребенка.

"Только три года [совместного проживания и ведения общего хозяйства] и один [ребенок]. Ахинея просто, по-моему, на коленке написано", - сказал Клишас на заседании комитета.

Он отметил, что по этому закону гражданские жены погибших участников СВО, имеющие ребенка, но прожившие совместно с гражданским мужем только год, не смогут претендовать на какие-либо льготы. То же самое касается тех, кто прожил совместно и вел совместное хозяйство только два года, но при этом имеет двоих детей. "А если по нынешним поправкам, которые Дума приняла, она проживает в его квартире с детьми, ее из этой квартиры просто выбросят. Потому что Дума выкинула все, что касается наследственных вопросов", - добавил сенатор.

Госдума приняла закон, который в том числе устанавливает условия получения льгот гражданскими женами погибших бойцов СВО, на пленарном заседании 22 июля. Нормы были оформлены в качестве поправок к законопроекту о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые получили ранения, препятствующие продолжению военной службы. Авторами поправок выступила группа парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикерами палаты парламента и лидерами думских фракций.

Закон предусматривает, что на льготы в случае гибели бойца СВО (срочника, контрактника или добровольца) могут претендовать их гражданские жены, если будут установлены факты ведения общего хозяйства, совместного проживания в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка. При этом, согласно нововведениям, факт совместного проживания не будет устанавливаться, если боец СВО или его сожительница в течение указанного срока состояли в зарегистрированном браке с другими людьми.

Право гражданских жен погибших участников СВО на получение льгот, доступных законным женам, предлагалось закрепить отдельным законопроектом, внесенным в Госдуму в январе 2024 года. Изменения планировалось внести в закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ". Согласно проекту, один из гражданских супругов мог через суд установить факт брака с погибшим или пропавшим без вести участником СВО при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять законопроект в первом чтении, он стоял в повестке заседания Госдумы на 15 июля, однако его рассмотрение было перенесено.