Отношения двух стран строятся на взаимном уважении интересов друг друга, подчеркнул премьер-министр РФ

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Россия и Казахстан выстроили добрососедские и союзнические отношения, основанные на взаимоуважении братских народов. Это отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.

"Добрососедство, стратегическое партнерство и союзничество Российской Федерации и Казахстана основаны на исторической дружбе, на взаимном уважении интересов друг друга, наших братских народов", - сказал глава российского кабмина.