Захарова: в Киевее все языки нацменьшинств находятся "под прицелом" у неонацистов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Попытки властей Украины запретить русский язык - это насильственное изменение языковой идентичности жителей страны. Более того, "под прицелом" у неонацистов находятся также венгерский, польский и любые другие языки нацменьшинств, обратила внимание на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции упоминание русского языка, назвав его "инструментом дестабилизации". Как подчеркнула Захарова, Ивановская "переплюнула" экс-омбудсмена Тараса Кременя, который неоднократно принимал скандальные решения в отношении русского языка.

"Попытки запретить русский язык, вычеркнуть его из конституции страны - это насильственное изменение языковой идентичности жителей Украины. Причем это касается не только русского языка, - указала официальный представитель дипведомства. - Под прицелом неонацистов венгерский, польский, греческий, любые другие языки нацменьшинств".

Дипломат отметила, что власти Украины расценивают языковое многообразие "как препятствие на пути к построению моноэтнического государства, где есть место только одному языку, одной вере, народу и так далее, и то не естественно развивающимся, а насильственно, по указке, формирующимся".

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка, действует закон о государственном языке, обязывающий пользоваться украинским во всех сферах общественной жизни. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах.

При этом граждане Украины продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов. По данным украинских источников, пятая часть дошкольников совсем не понимает украинский язык, а активно пользуются им только 15%. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.