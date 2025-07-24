Минск должен ратифицировать протокол к Договору о равных правах граждан, сообщили в ЦИК РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Белорусские граждане, постоянно проживающие в России, получат право участвовать в муниципальных выборах после того, как Белоруссия ратифицирует протокол к Договору о равных правах граждан и документ вступит в силу. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

Президент России Владимир Путин накануне подписал федеральный закон о ратификации протокола, подписанного 13 марта 2025 года. Документ расширяет положения договора от 1998 года и предоставляет гражданам двух стран (при условии постоянного проживания) право участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Ранее в Центризбиркоме России была создана рабочая группа по подготовке к реализации новых положений соглашения.

"После ратификации протокола Белоруссией, его вступления в силу и обмена сторонами ратификационными грамотами, граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Российской Федерации, смогут принимать участие в муниципальных выборах в России", - заявили в ЦИК РФ.

В настоящее время протокол ратифицирован только Российской Федерацией. В Белоруссии проект закона внесен в парламент на рассмотрение.