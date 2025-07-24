МИД РФ: решение Израиля по Западному берегу грозит эскалацией на Ближнем Востоке

Последствия будет трудно спрогнозировать как для самого еврейского государства, так и для всего Ближнего Востока, указало дипведомство

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что принятая Кнессетом декларация о распространении суверенитета на Западный берег реки Иордан не будет реализована, иначе это приведет к эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В Москве исходят из того, что принятая декларация не повлечет за собой практических мер со стороны правительства Израиля, направленных на ее фактическую реализацию, - указали в министерстве. - В противном случае такие действия неизбежно приведут к еще большей эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта с трудно прогнозируемыми последствиями как для самого Израиля, так и для всего Ближнего Востока".

Также в российском дипведомстве отметили, что Москва негативно воспринимает декларацию Израиля по Западному берегу реки Иордан.

"Такой шаг израильских парламентариев самым негативным образом воспринимается в Москве. Он фактически предопределяет итоги переговоров по окончательному статусу палестинских территорий и идет вразрез с взятыми на себя Израилем обязательствами в рамках "процесса Осло", а также положениями профильных резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - отметили в МИД РФ.

В министерстве добавили, что Москва считает "приоритетом прекращение войны в Газе, освобождение заложников и удерживаемых лиц, перезапуск мирного процесса, исключив при этом односторонние действия по созданию необратимых фактов "на земле". "Российская сторона видит задачу в налаживании прямых палестино-израильских переговоров, целью которых должно стать создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, в качестве стержневого элемента стабилизации Ближнего Востока", - заключили в дипведомстве.