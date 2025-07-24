Глава региона сопровождал президента в поездке в регион

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Северодвинске рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Руководитель региона сопровождал главу государства в поездке в Архангельскую область, в том числе на церемонии поднятия флага на стратегическом ракетоносце "Дмитрий Пожарский".

В сентябре Цыбульский будет участвовать в выборах главы региона. Областной избирком зарегистрировал шестерых кандидатов. Голосование на выборах губернатора Архангельской области пройдет 12-14 сентября.