Выборы назначили на 12,13,14 сентября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Камчатки Владимир Солодов сдал документы на регистрацию кандидатом на пост главы региона на следующий срок. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Сдал в избирательную комиссию необходимые документы для регистрации кандидатом на должность губернатора. В том числе - 45 подписей депутатов муниципальных образований в поддержку моего выдвижения. Благодарен депутатскому корпусу Камчатского края за поддержку", - написал губернатор Камчатского края.

Как сообщили ТАСС в краевом Избиркоме, ранее 13 кандидатов выдвинулись для участия в выборах губернатора Камчатки: Дмитрий Авдеев; Егор Буханов; Алена Диденко; Леонид Каляев; Наталья Колгина; Василина Кулиева; Роман Литвинов; Евгений Мирошниченко; Алексей Николаев; Дмитрий Пирожников; Владимир Солодов; Наталья Тетеревкова; Дмитрий Тюрин.

Документы для регистрации кандидатом представляются в избирательную комиссию Камчатского края с 26 по 30 июля. Принятие избиркомом решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации принимается в течение 10 дней после подачи документов на регистрацию. Выборы губернатора края назначены на 12,13,14 сентября.