Председатель ЦИК России отметила, что участие в жизни своего сообщества дает человеку понимание реальных потребностей людей и позволяет завоевать доверие

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Молодые люди не должны стремиться в политику "сразу после диплома", не имея за плечами жизненного и профессионального опыта. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Я всегда говорю: терпеть не могу молодых бюрократов, которые считают, что их можно "научить быть политиками". Закончил политологию - и сразу в губернаторы или депутаты. А что ты сделал в жизни?" - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что настоящий авторитет формируется не через карьерные курсы, а через конкретные поступки на местах.

"Начни с малого: посмотри, что не так у тебя во дворе, в доме, в поселке. Убедил, повел за собой друзей, сделал доброе дело для соседей - вот с чего начинается уважение. Через это зреет личность, формируется опыт, приходит понимание", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, участие в жизни своего сообщества дает человеку понимание реальных потребностей людей и позволяет завоевать доверие. "Сегодня это будет один-два человека, завтра - команда. Сделай что-то полезное для тех, кто рядом с тобой. Через это достигается уважение - от малого к большому", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что важно "уметь выходить из плена стереотипов и дряхлых шаблонов". По словам главы ЦИК, сегодня время нестандартных, смелых решений, а Россия нуждается в лидерах, способных находить "уникальные, нетривиальные, подчас гениальные ответы".