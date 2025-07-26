Председатель партии отметил, что особенно это касается вопросов противодействия неоколониализму

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" в своей международной работе придает большое значение взаимодействию с политическими силами Африки, особенно в вопросах противодействия неоколониализму. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев в приветственном обращении участникам и гостям Саммита бывших освободительных движений стран Южной Африки (FLMSA).

Как сообщили в пресс-службе ЕР, саммит начал свою работу в Йоханнесбурге. Медведев в своем приветственном слове отметил, что практически все партии, принимающие участие в мероприятии, - давние партнеры "Единой России". "С ними заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, совместно реализуются инициативы международного антинеоколониального движения "За свободу наций!", - подчеркнул Медведев.

По его словам, единороссы придают большое значение взаимодействию с африканскими политическими силами. "Проведение саммита - важный этап борьбы за независимость и суверенитет стран мирового большинства. Африканские партнеры высоко оценивают помощь, которую оказывает им "Единая Россия" в защите права на свободное развитие. "Единая Россия" продолжит поддерживать подобные инициативы и вносить вклад в общее дело становления подлинной многополярности мира", - отметил Медведев.