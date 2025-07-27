Володин: политическая система России защищает и укрепляет страну

Председатель Госдумы отметил, что по мере развития этой системы укреплялись ценности и менялось мировоззрение

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Действующая политическая система РФ, построенная на многопартийности и конкуренции, защищает и укрепляет страну. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Несмотря на то, что есть много партий, политическая система выстроена таким образом, что она защищает страну, ее укрепляет. И нет уже опасности, что может все это привести к проблемам в целом для государства. <...> Сегодняшняя политическая система построена на многопартийности, на конкурентности ", - сказал Володин, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он отметил, что по мере развития политической системы укреплялись ценности и менялось мировоззрение. "Сейчас ценности стали другие: в первую очередь - страна, в первую очередь - решение проблем граждан", - добавил председатель Госдумы.