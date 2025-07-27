Если политик, мэр, губернатор, министр, депутат национально ориентирован, то он будет развивать страну, считает председатель Госдумы

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Политическая элита должна быть национально ориентированной, счета политиков должны быть только в российских банках, акции - только российских компаний. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Элита политическая должна быть обязательно национально ориентирована. Национально ориентирована - это значит счета только в российских, наших банках, это значит акции - только российских компаний", - сказал Володин, выступая на форуме "Территория смыслов".

Если политик, мэр, губернатор, министр, депутат национально ориентирован, то он будет развивать страну, считает председатель Госдумы. "У нас были примеры, причем их много, когда люди занимали большие должности, а злато у них там, за океаном или в Европе. Где злато, там и сердце", - подчеркнул он.