Путин прибыл в "Корабелку" в День ВМФ

В рамках посещения СПбГМТУ президент России ознакомится с разработками действующего в вузе молодежного конструкторского бюро, посетит научно-производственный корпус, а также осмотрит Центр единоборств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), также известный как "Корабелка".

В День Военно-Морского флота, который в 2025 году отмечается 27 июля, глава государства с рабочей поездкой находится Санкт-Петербурге.

В рамках посещения СПбГМТУ президент ознакомится с разработками действующего в вузе молодежного конструкторского бюро, посетит научно-производственный корпус, а также осмотрит Центр единоборств.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - один из ведущих технических университетов РФ и уникальная инженерная школа. В составе Морского технического университета семь факультетов, передовая инженерная школа "Судостроение Индустрии 4.0", военный учебный центр, колледж, инженерные классы, 53 научно-образовательных и 16 базовых кафедр.

Путин регулярно посещает этот единственный в РФ готовящий специалистов по всем направлениям судостроения вуз. В последний раз он приезжал в "Корабелку" в январе прошлого года.