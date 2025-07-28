Заместитель председателя Совета Федерации отметил, что "определенности в условиях неопределенности", которую пообещала глава ЕК, уже недостаточно

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выглядела как "прогулявшая урок школьница" на торговых переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Торговые переговоры США - ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница - не хватало только заискивающего "папочка", - написал он в Telegram-канале.

"Евробюрократии так удобнее - лозунги все более боевые, а оплачивать "черный переход" предстоит национальным правительствам. Но что-то мешает предположить, что ответственные национальные правительства в странах ЕС встретят навязываемую им традиционную антироссийскую, но от того все более антиевропейскую логику аплодисментами", - констатировал Косачев.

По его словам, "определенности в условиях неопределенности", которую пообещала фон дер Ляйен, уже недостаточно.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США в Шотландии сообщила, что для снижения американских пошлин с 30 до 15% пообещала США среди прочего полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд. В 2024 году весь объем энергетического импорта Евросоюза составил 380 млрд евро - таким образом глава ЕК пообещала, что две трети энергетического импорта ЕС теперь должны поступать из США.