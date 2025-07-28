В избиркоме региона сообщили, что речь идет об Андрее Кузнецове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Кандидат от "Справедливой России" Андрей Кузнецов подал документы для регистрации для участия в досрочных выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщили в избиркоме региона.

"Представил документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Свердловской области Кузнецов Андрей Анатольевич, <…> выдвинут региональным отделением социалистической политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Свердловской области. В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований - 126 подписей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кузнецов предложил для наделения полномочиями сенаторов от региона Екатерину Есину, Алексея Коровкина, Максима Чирышева.

Документы будут проверены избиркомом в течение 10 дней.

В конце марта президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора этого региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября.