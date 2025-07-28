Медведев: Трамп "размазал Европу" сделкой по пошлинам

Зампред Совбеза РФ отметил, что сделка носит явно антироссийский характер

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"[Президент США Дональд] Трамп размазал Европу, - написал Медведев в Telegram-канале. - Нынешняя "сделка" с Евросоюзом: 1) полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США - она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров; 2) создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей; 3) перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США".

Зампред Совбеза РФ заметил, что обычным европейцам можно просто посочувствовать: "им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу [фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии]". "Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…" - добавил он.

Медведев отметил, что Трамп, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, весьма последователен в одном: он "жестко продавливает экономические интересы своей страны". "И конечно, "сделка" носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы - часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан", - указал замглавы СБ РФ.

В воскресенье Трамп заявил после встречи с фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.