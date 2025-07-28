Главная тема мероприятия - "Realpolitik в расколотом мире: переосмысление связей между Россией и Южной Африкой в глобальном и африканском контексте"

ПРЕТОРИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Мир находится в опасной фазе своего развития, что требует консолидации сил, противостоящих дальнейшему ухудшению глобальной ситуации. Об этом заявил председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, открывая третью Российско-африканскую конференцию Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Раскол в мире увеличивается, - сказал он. - Конфликты возникают один за другим. Политика стран Запада ведет в никуда. В подобных условиях необходимо укреплять сотрудничество между странами, противостоящими деструктивным тенденциям в мире. Это следует делать как в рамках БРИКС, так и на двустороннем уровне, включая между РФ и ЮАР".

В работе конференции наряду с российской делегацией принимают участие представители МИД, аналитических центров и ведущих вузов ЮАР, политологи и эксперты из ряда стран Африки. Ее главная тема - "Realpolitik в расколотом мире: переосмысление связей между Россией и Южной Африкой в глобальном и африканском контексте".

В рамках работы нынешней конференции пройдут еще три сессии, две из которых закрыты для СМИ.

Первая конференция Валдайского клуба, посвященная Африке, состоялась в 2023 году в Санкт-Петербурге на полях саммита Россия - Африка. Вторая прошла в 2024 году в Танзании.

Валдайский клуб регулярно публикует свои экспертные доклады, где дает текущий обзор российско-африканских отношений, которые затрагивают наиболее острые вопросы международной и региональной повестки дня. Их цель - сделать сотрудничество России с африканскими странами более эффективным.