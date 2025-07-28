МАГАТЭ не дает ясного представления о ситуации вокруг атомной электростанции, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергаются колоссальному психологическому давлению со стороны Киева, Москве не удалось добиться от главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси признания этого факта. Об этом заявил на брифинге постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как отметил дипломат, в начале конфликта Гросси выступил с принципами обеспечения безопасности атомной станции в условиях вооруженного конфликта. "Один из этих принципов предполагает недопустимость психологического давления на персонал станции. В случае ЗАЭС давление колоссальное. Во-первых, в соцсетях украинцы, по сути дела, ведут кампанию психологического террора, адресуясь к конкретным лицам, сотрудникам, даже к официанткам, работающим в столовой, с угрозами их жизни, безопасности, здоровью. С другой стороны, они осуществляют обстрелы Энергодара, где живут сотрудники станции и члены их семей. Конечно, это нарушение соответствующего принципа, но добиться от Гросси признания этого факта нам так и не удалось, хотя мы ставим этот вопрос постоянно", - сказал Ульянов.

По его словам, МАГАТЭ не дает ясного представления о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Как отметил Ульянов, на последней встрече с Гросси обсуждались вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС. "Он [Гросси] подробно рассказывает, что в окрестностях ЗАЭС, на территории промышленной площадки города Энергодара происходят активные боевые действия, слышны звуки выстрелов, легкого стрелкового оружия и так далее. Дальше возникает только один вопрос: кто все это делает? Знаете, то ли он украл, то ли у него украли. Вот такая манера подачи информации, которая совершенно не то что искажает, а не дает полного представления мало-мальски ясного о том, что происходит", - резюмировал постоянный представитель России.