Лидер партии отметил, что все выборы важны для ЛДПР

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. ЛДПР планирует использовать муниципальные выборы для усиления своего влияния. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий на молодежном форуме "Территория смыслов".

Слуцкий отметил, что все выборы важны для партии. Однако, по его словам, депутаты от ЛДПР должны представлять большинство в муниципалитетах.

"Через год, два, три мы добьемся того, чтобы у нас это так и было. <…> Это будет давать положительный обратный импульс, обратную связь на то, чтобы у нас было возрастающее влияние в стране", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что у партии повышенное внимание к муниципальным выборам. По его словам, это фундамент, который в федеральном масштабе партию "просто закинет в космос".