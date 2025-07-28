Собеседник агентства отметил, что "законопроект включен в повестку заседания 31 июля"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство России на этой неделе рассмотрит законопроект о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Об этом сообщил ТАСС источник в отрасли.

"Законопроект включен в повестку заседания 31 июля", - сказал он. В случае одобрения документ далее будет внесен в Госдуму.

Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев объяснял ТАСС, что денонсация - это формальность, поскольку соглашение уже было приостановлено в 2016 году. "Решение о денонсации связано с введением США санкций против России, а главным образом - с намерением США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на то согласия со стороны России", - говорил он.

По словам Груздева, для денонсации существует несколько причин. "В договоре установлены условия возобновления соглашения: сокращение военной инфраструктуры США, размещенной на территории государств - членов НАТО; отмена антироссийских санкций и компенсация ущерба, понесенного Россией в результате их введения. Этот список невыполненных условий договора, увы, не ограничивается вышеперечисленными", - сообщил председатель правления АЮР.

Он напомнил, что нарушение условий соглашения является основанием для денонсации в связи с коренным изменением обстоятельств, существовавших при его заключении. "Основания денонсации соответствуют нормам международного права, а именно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года", - резюмировал Груздев.