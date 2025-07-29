В пресс-службе Ферузы Эшматовой сообщили, что особое внимание было уделено совместному рассмотрению обращений граждан, большинство из которых были удовлетворены

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с коллегой из Узбекистана Ферузой Эшматовой, обсудив защиту прав граждан двух государств, а также ряд конкретных правозащитных кейсов.

"Провела рабочую встречу с омбудсменом Узбекистана Ферузой Фархадовной Эшматовой. Обсудили широкий спектр вопросов, связанных с защитой прав граждан наших государств, а также ряд конкретных правозащитных кейсов", - написала Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По данным российского омбудсмена в 2024-2025 годах к ней поступило 115 обращений от граждан республики, которые касались ограничения въезда в Россию, легализации, приобретения гражданства России, получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Как в свою очередь уточнила пресс-служба омбудсмена Узбекистана, " стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в таких направлениях, как рассмотрение обращений граждан, выявление и устранение случаев пыток, обеспечение прав человека в пенитенциарных учреждениях, создание достойных условий для лиц с инвалидностью, а также защита прав мигрантов". Также во время состоявшейся в Ташкенте встречи особое внимание было уделено практике совместного рассмотрения обращений граждан двух стран. "Так, во втором квартале 2025 года уполномоченному по правам человека Узбекистана поступило 87 обращений от иностранных омбудсменов и граждан, проживающих за рубежом, из которых 38 касались Российской Федерации. В адрес российского омбудсмена было направлено 7 обращений в интересах граждан Узбекистана, проживающих на территории России. Большинство данных обращений были положительно рассмотрены", - отметили в пресс-службе.

В Ташкенте подчеркнули, что между омбудсменами Узбекистана и России в 2019 году был подписан меморандум о сотрудничестве. В его рамках узбекская сторона неоднократно осуществляла рабочие визиты в РФ для изучения обращений соотечественников, проживающих или содержащихся в пенитенциарных учреждениях, и в сотрудничестве с российским омбудсменом оказывала им практическую помощь.

Москалькова в понедельник прилетела в Ташкент в рамках деятельности Комиссии по правам человека СНГ.