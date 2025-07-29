Президент освободил от этой должности Александра Токовинина

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС /. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дениса Гончара новым послом РФ в Бельгии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим указом глава государства освободил от этой должности Александра Токовинина.

Токовинин занимал должность посла с 2016 года.

Гончар родился в 1973 году, окончил МГИМО МИД РФ. С 1996 года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. До текущего назначения с 2019 года руководил четвертым департаментом стран СНГ МИД РФ.