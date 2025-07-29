Речь идет о Юрии Климченко и Евгении Бессонове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Евгений Бессонов (КПРФ) подали в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидатов на пост главы региона. Об этом сообщили в ростовской избиркоме.

Ранее документы в региональный избирком для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора, которые пройдут 14 сентября, подал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Евгений Бессонов (КПРФ), ранее уведомившие Избирательную комиссию Ростовской области о своем выдвижении, представили документы для регистрации в качестве кандидатов на пост главы региона", - говорится в сообщении.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области назначили выборы губернатора региона на 14 сентября 2025 года. В Ростовской области пять партий - "Единая Россия", "КПРФ, "ЛДПР" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - выдвинули своих кандидатов в губернаторы.

В Ростовской области 14 сентября также пройдут дополнительные выборы в заксобрание Ростовской области седьмого созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Владимира Ревенко.