СРЗП рассчитывает увеличить свою фракцию в Госдуме нового созыва

Председатель партии Сергей Миронов отметил, что перед каждыми выборами партию "хоронят"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" планирует по итогам выборов в 2026 году увеличить свою фракцию в новом, девятом созыве Госдумы. Об этом заявил ТАСС председатель партии Сергей Миронов.

"Задача наша на 2026 год: мы не только пройдем, мы увеличим нашу фракцию в будущей Госдуме", - сказал Миронов.

Он отметил, что перед каждыми выборами партию "хоронят". "Говорят: "да они не пройдут, у них там рейтинг 3%", - отметил Миронов, подчеркнув, что на самом деле рейтинг совершенно другой.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.