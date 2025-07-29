Депутат Толстой назвал РФ единственной сопротивляющейся диктату Запада страной

Вице-спикер Госдумы отметил, что международное право подвергается угрозам со стороны "порядка, основанного на правилах"

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия на сегодняшний момент - единственная страна, которая не признает так называемый порядок, основанный на правилах, и продолжает сопротивляться коллективному Западу. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Сегодня Россия - это единственная страна, которая не признает этот "порядок, основанный на правилах", и которая сопротивляется коллективному Западу на Украине", - сказал Толстой на встрече по теме: "Поддержка Устава ООН и международного права в обеспечении мира и безопасности" в рамках шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.

По его словам, международное право подвергается угрозам со стороны "порядка, основанного на правилах". "Это та формулировка, которую использует Запад и пытается эти формулировки использовать в различных документах", - подчеркнул парламентарий.

Толстой отметил, что прикрываясь этими "правилами", Запад неоднократно применял силу против государств, "которые не могут сопротивляться". В частности, он напомнил о военных действиях против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии. "Все это делалось в соответствии с принципами, "основанными на правилах". И эти правила, они идут на пользу только Западу", - сказал он.

Парламентарий также призвал не сравнивать действия России на Украине с ситуацией в Газе. Он назвал такие утверждения некорректными и подчеркнул, что происходящее в Газе - это результат того самого "порядка, основанного на правилах". "Мы выступаем против этой политики сегодня, мы выступаем против применения этой западной политики", - отметил он.

"Мы против этого боремся с оружием в руках. Я вас заверяю, что мы победим, победа будет за нами. К сожалению, понимается только язык силы, и Россия вынуждена говорить на этом языке силы. Важно остановить агрессию по всему миру и нужно снова заявить о нашей приверженности международному праву, которая сейчас подвергается нападкам со стороны коллективного Запада", - сказал Толстой.