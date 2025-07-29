В единый день голосования, 14 сентября, в области пройдут досрочные выборы губернатора и муниципальные выборы в 15 округах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Пять кандидатов предоставили в избирательную комиссию Новгородской области пакеты документов для регистрации на участие в губернаторских выборах. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Пятеро кандидатов в губернаторы региона сдали в избирком необходимые документы для регистрации", - отмечается в сообщении. К публикации пресс-служба регионального избиркома приложила видеосюжет ГТРК "Славия", в котором представлены пять кандидатов, подавших документы.

В их числе представительница Коммунистической партии Российской Федерации Ольга Ефимова, кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Николай Захаров, представитель партии ЛДПР Алексей Чурсинов, кандидат от регионального отделения партии "Справедливость России - Патриоты - За правду" Николай Швабович и врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый ранее новгородским региональным отделением партии "Единая Россия".

В единый день голосования, 14 сентября, в Новгородской области пройдут досрочные выборы губернатора и муниципальные выборы в 15 округах.