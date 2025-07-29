Депутат ГД Шеремет: введение пошлин не принесет результата США

При этом такие импортные пошлины ударят по мировой экономике

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Введение импортных пошлин в отношении России в случае срыва переговоров по Украине не принесет США ожидаемых результатов, но может нанести серьезный ущерб международной экономике. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что правительство США хочет достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины.

"В целом его (Трампа - прим. ТАСС) ультимативные заявления связаны с тем, что Россия не раболепная Европа, по щелчку пальцев готовая предать национальные интересы и обречь на выживание своих наивных граждан. Угрозы о введении пошлин в отношении России, опирающиеся на эмоциональные всплески Трампа, не принесут ожидаемых результатов, но крепко ударят по всей международной экономике", - сказал он.