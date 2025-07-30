Издание Politico ранее сообщило, что США могут принять решение о сокращении на 30% своих сил в Европе

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вашингтон не будет проводить передислокацию находящихся в Европе американских войск, чтобы не потерять стратегическое преимущество в регионе. Такое мнение ТАСС выразил заместитель директора Института Европы РАН по научной работе, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов.

Ранее издание Politico сообщило, что США могут принять решение о сокращении на 30% своих сил в Европе.

"Никуда ничего США выводить не будут. Тем более, сейчас речь идет о размещении ракет средней дальности. Абсолютно для нас неприемлемо. За американские войска борется Польша, которая хотела бы у себя разместить эти войска. И, конечно, такое стратегическое преимущество для США - они так отдавать не будут", - сказал Белов.

Он также подчеркнул, что вывод американского контингента должен был состояться еще в 90-х годах - параллельно с советскими войсками.

"История ничего не прощает. Но, насколько я понимаю, в 2025-м году идет, наконец, понимание того, что они (Запад - прим. ТАСС) могут опять усилить давление на Россию, поэтому появляются "треугольники" (антироссийское военно-техническое сотрудничество ФРГ, Великобритании и Франции - прим. ТАСС), и это опасно", - добавил Белов.