По словам официального представителя российского МИД, европейские страны не обсуждают это в гипотетическом измерении, а утверждают это

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Жителям Европы под предлогом мнимой российской угрозы скармливают не просто пропагандистские пилюли, а целые "кастрюли с касторкой". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Дипломат обратила внимание на достигнутую договоренность между главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом о том, что Вашингтон с 1 августа введет пошлины в 15% на примерно 75% европейского экспорта вместо 30% на весь экспорт, которые угрожал ввести американский лидер, а взамен ЕК пообещала полностью запретить любые виды импорта в Евросоюз российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в американскую цифровую промышленность.

"Правильно об этом сказал Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России. Потому что все, что было сделано, - это подведение основы, подведение понтонов, подведение базы под деиндустриализацию Европы, - указала дипломат. - Это нонсенс. Еще такого не происходило за последние столетия, несколько столетий. Потому что как раз Европа была в авангарде индустриализации".

"Каждый гражданин Западной Европы вообще понимает, какие решения принимаются? То, чем их пичкают, эти решения, очевидно, сдобрены, приправлены и посыпаны рассказами о российской угрозе, и то, что происходит, нужно делать именно так, иначе, как они сами говорят, "Россия нападет". То есть они не обсуждают это в гипотетическом измерении, они утверждают это. И в этот момент засовывают им вот эти даже не пилюли, а какие-то кастрюли с касторкой", - обрисовала ситуацию официальный представитель МИД РФ.