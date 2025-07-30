Первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками назвал слова президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин следствием того, что он хочет понравиться всем, но у него это не получается

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Заключение США соглашения с РФ, а не шантаж и ультиматумы о пошлинах позволит нивелировать конфликты во многих горячих точках планеты. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что правительство США хочет достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины.

"Все действия [президента США Дональда] Трампа сегодня (заявления о введении импортных пошлин - прим. ТАСС) в отношении России, это как раз следствие того, что он хочет понравиться всем, но у него это не получается. Поэтому нужно садиться за стол переговоров, таких не разовых действий, а постоянных, с Россией и вырабатывать то соглашение, тот договор между двумя сверхдержавами, который позволит установить мир во многих горячих точках", - сказал депутат.

Ранее Водолацкий сообщал ТАСС, что Трамп прибегает к политическому шантажу, угрожая ввести пошлины против России, как ранее пытался давить на страны ЕС и Украину, чтобы представить себя миротворцем и укрепить свои позиции на мировой арене. Депутат ГД подчеркнул, что Россия открыта к диалогу на условиях, гарантирующих национальную безопасность.

Трамп объявил 14 июля, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. Затем он уточнил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль ознакомился с высказываниями Трампа о сокращении сроков для урегулирования конфликта на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне.