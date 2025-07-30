В мэрии Братска на полгода введут сокращенную рабочую неделю

При уменьшении рабочего дня сократится зарплата сотрудников

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Мэрия Братска вводит сокращенную рабочую неделю для муниципальных служащих и работников, не связанных с муниципальной службой, с 10 октября по 9 апреля 2026 года, об этом говорится в распоряжении мэра Братска, текст которого есть у ТАСС.

Согласно документу, рабочая неделя в мэрии Братска будет сокращена в период с 10 октября по 9 апреля 2026 года. С понедельника по четверг рабочий день установлен с 9 до 17:12, по пятницам сотрудники-женщины будут работать с 09:00 до 13:00, а мужчины с 09:00 до 15:00. При сокращении рабочего дня сократится заработная плата персонала. Нововведение коснется муниципальных служащих мэрии и сотрудников, не связанных с муниципальной службой, рабочего персонала.

Распоряжение подписано мэром города Александром Дубровиным. ТАСС запросил его комментарий.

В Братске проживают около 230 тыс. человек. Это крупный северный город Приангарья, градообразующими предприятиями являются алюминиевый завод и компании лесопромышленного комплекса.