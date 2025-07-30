Выборы пройдут 12, 13 и 14 сентября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Семь человек предоставили документы для регистрацию в качестве кандидатов на должность губернатора Камчатского края, сообщает региональный избирком.

"Всего в рабочую группу при избирательной комиссии Камчатского края на регистрацию предоставили документы семь кандидатов, из них четыре кандидата от политических партий и три кандидата в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.

Документы подали Василина Кулиева из ЛДПР, Роман Литвинов от КПРФ, представитель "Единой России" Владимир Солодов, Дмитрий Тюрин из партии "Коммунисты России", самовыдвиженцы Алена Диденко, Егор Буханов и Алексей Николаев.

Избирательная комиссия Камчатского края вынесет решение о регистрации кандидата в течение десяти дней после приема необходимых для этого документов. Выборы губернатора Камчатского края пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.