На пост претендуют пять человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Все пять кандидатов от политических партий, заявившихся на выборы губернатора Севастополя, прошли регистрацию, следует из данных Севастопольской городской избирательной комиссии.

В Telegram-канале комиссии сообщается, что в среду прошли подряд два заседания избиркома.

"Кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы Сергей Андреевич Круглов - партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Геннадий Григорьевич Кушнир - севастопольское городское отделение КПРФ. <…> Кандидатом на должность губернатора города Севастополя зарегистрирован Развожаев Михаил Владимирович - севастопольское региональное отделение партии "Единая Россия", - говорится в сообщениях по итогам заседаний.

Ранее также были зарегистрированы в качестве кандидатов вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев от партии ЛДПР и экономист Ирина Салина от "Новых людей". Таким образом все кандидаты зарегистрированы на выборах. Следующим шагом будет жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени.

Выборы губернатора Севастополя пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года. В настоящее время Севастополь возглавляет Михаил Развожаев. Он был назначен врио губернатора летом 2019 года, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом, а в сентябре 2020 года победил на выборах главы региона, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. В феврале 2025 года инициативу Развожаева участвовать в выборах губернатора Севастополя поддержал президент России Владимир Путин.

В материалах системы ГАС "Выборы" сообщается, что Круглов ранее баллотировался в совет Гагаринского муниципального округа и заксобрание Севастополя. Он родился 15 сентября 1955 года, в настоящее время является управляющим организации региональной благотворительной общественной организации "Мы - севастопольцы". По данным КПРФ, Кушнир родился 23 марта 1955 года, в 1979 году окончил Мурманское высшее инженерно-морское училище, в 1981 году - факультет идеологических кадров Университета марксизма-ленинизма Севастопольского ГК КПУ. С 1979 года работал на различных судах, в том числе капитаном дальнего плавания, а с 2017 года - гендиректор крюингового агентства.